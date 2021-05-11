Milli futbolcu Mert Müldür'den sarı-lacivert kalp
İtalya'nın Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuz Mert Müldür, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın sosyal medya paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı. Müldür'ün bu hareketi akıllara Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini getirdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuz Mert Müldür, Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ın Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşıma sarı-lacivert kalp emojili yorum yaptı.
Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ün yaptığı yorum dikkatleri çekti.
Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi koyan milli futbolcunun bu hareketi, bu sezon sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün yerine transfer olabileceği iddialarını akla getirdi.
2019'da Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan sağ bek, bu sezon 28 maçta 1710 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.
İşte dikkatleri çeken o paylaşım:
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