Beşiktaş'ta Atiba ve Larin kadroda yok
Beşiktaş'ta Atiba ile Larin'in dışında kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve Umut da yok!
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçında forma giymeyecek. İki oyuncu da Kanada Milli Takımı'ndan geç döndükleri için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu akşam (11 Eylül Cumartesi) oynanacak maç Vodafone Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
SALİH UÇAN İLE UMUT MERAŞ DA YOK
Beşiktaş'ta Atiba ile Larin'in dışında kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ile sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş forma giymeyecek.
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