Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Göztepe maçında yok

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:56

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle aldığı bir maçtan men ve 13.000 TL para cezasına yapılan itirazı ve erteleme başvurusunu reddetti. Kamerunlu golcü, bu karar sonucunda siyah-beyazlıların 20:30'da Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu, kararı şu metinle açıkladı:

"TFF Tahkim Kurulu 15 Mayıs 2021 günlü (43) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

1. E.2021/177 - K.2021/173

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar'ın müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."