Beşiktaş'ta Cyle Larin sağlık kontrolünden geçti, idmanlara çıkacak!
Beşiktaş'ta Kanada milli takımında bulunan golcü Cyle Larin'in dönüşü Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Larin'in dönüşü teknik direktör Sergen Yalçın'ı sevindirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cyle Larin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Larin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
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