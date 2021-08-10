Beşiktaş'ta Cyle Larin sağlık kontrolünden geçti, idmanlara çıkacak!

10 Ağustos 2021 Salı, 07:45

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Larin'in dönüşü teknik direktör Sergen Yalçın'ı sevindirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cyle Larin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Larin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.



