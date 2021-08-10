Beşiktaş taraftar grubu çArşı, Abdullah Avcı'ya ateş püskürdü!

10 Ağustos 2021 Salı, 06:54

Beşiktaş Kulübü'nün, teknik direktör Abdullah Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira sözleşme fesih tazminatı ödemesinin ardından Çarşı Grubu bir açıklama yaptı.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fikret Orman ve yönetiminin ihanet minvalinde yaptığı sözleşmenin bedeli olan 20 milyon Lira'yı Abdullah Avcı'ya ödedi.

- Orhan Ak'ı şanlı Beşiktaş çatısı altına almaya çalıştı! Beşiktaş taraftarı buna müsaade etmedi.

- Göreve başladığı dönemde, ligde ve Avrupa'da birçok kulübe Beşiktaş karşısında hayalini bile kuramayacağı skorlarla yenilerek maç sonları "futbol geometrisi" saçmaladı!

- Kendisinin hiçbir zaman Avrupa Kupaları'nda yarışacak özgüveni olmadığından, 117 yıllık Beşiktaş'ta da aynı taktiği denedi. Çıkığı 6 Avrupa Ligi grup maçında 15 gol yiyerek 5 mağlubiyet alıp rezaletlere imza attı.

- Türkiye Kupası'nda alt lig takımına 2 maçta da 3-2 mağlup olarak elendi.

"Uyandığında başucunda gördüğü" Beşiktaş armasını en kötü temsil eden hoca oldu. Tüm bu rezilliklere rağmen görevi bırakma erdemine sahip olamadığı için kovuldu.

15 yıldır "Şampiyonluğa oynamak", 'etik'ten bahsetmek ve güncel futbol terimlerini maç önü / maç sonu röportajlarında kullanmak dışında hiçbir başarısı bulunmayan Avcı'ya, afiyet dileriz."



