Beşiktaş'ta hareketli pazartesi; uçaklar iniyor!
Beşiktaş'ın anlaştığı Alex Teixeira bugün öğleden sonra İstanbul’da olacak. Ghezzal da gece saatlerinde geliyor.
Beşiktaş haftanın ilk günü iki yıldız futbolcuya birden kavuşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Alex Teixeira bugün öğleden sonra İstanbul’da olacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "“Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria 9 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 16:50’de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır.” ifadeleri yer almıştı.
Beşiktaşlı taraftarların mutluluğu Brezilyalı 10 numara ile sınırlı kalmayacak. Leicester City ile anlaşan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'i da bu gece İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
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