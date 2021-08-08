Beşiktaş'ta kaleci Ersin kalıyor

08 Ağustos 2021 Pazar, 07:49

Beşiktaş’ın 20 yaşındaki 2 kupalı kalecisi Ersin Destanoğlu, önümüzdeki yıl da siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek. Ara transfer döneminden beri Fransız ekipleriyle anılan genç file bekçisi, son kararını İstanbul’da kalmaktan yana kullandı. Ersin’in en ciddi taliplilerinden OGC Nice de başka bir kaleciyle anlaştı.

İddialara göre Ersin Destanoğlu'nu isteyen Nice'in PSG'den Marcin Bulka'yla anlaştığı; bu sebeple Ersin'in Beşiktaş'ta kalmasının netleştiği iddia edildi. Siyah-beyazlı ekipte 2 yıl daha kontratı bulunan Ersin, 2 kupayla kapatılan sezonda 1. kaleci konumundaydı.

Kaynak: Ajanssor / Fransa medyası



