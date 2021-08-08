Beşiktaş'ta Diego Costa ve Michy Batshuayi gelişmesi

08 Ağustos 2021 Pazar, 22:11

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın, transfer hedefinde olduğu iddia edilen İspanyol forvet Diego Costa'nın Atletico Mineiro'ya çok yakın olması nedeniyle rotasını diğer isimlere çevirdiği iddia edildi.

Brezilya basınından Radio Itatiaia'dan Claudio Rezende'nin haberine göre son olarak Atletico Madrid'de forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, doğduğu ülke olan Brezilya'nın kulübü ile yaptığı görüşmelerde ilerleme sağladı. Haberde, Costa'nın Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde ev baktığı ifade edildi.

Diego Costa transferinde aradığını bulamayan Beşiktaş'ın ise, Chelsea'nin Belçikalı santraforu Michy Batshuayi'yi yeni transfer hedefi olarak belirlediği öne sürüldü.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta iki gol ve iki asistlik performans göstermişti.