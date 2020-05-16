Beşiktaş’ta ‘ilk adım’ etkinliği bu sene mobil kortejle gerçekleşti

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:31

Her 16 Mayıs’ta kortej halinde Akaretler Atatürk Müzesi’nden başlayıp Beşiktaş sahilde son bulan Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İlk Adım yürüyüşü’ bu yıl resmi araçlardan oluşan mobil kortej ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak anons aracı ve bando ekibi eşliğinde gerçekleştirildi. Araçlarla Beşiktaş’ın cadde ve sokakları dolaşıldı. Beşiktaş Belediyesi’nin konvoyunu gören vatandaşlar ellerine Türk bayraklarını alarak balkon ve pencerelerde korteje sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da korteje eşlik etti. Başkan Akpolat, evlerinde olan vatandaşlara el sallayarak herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Zaman zaman korteji durdurarak araçtan inen Başkan Akpolat komşularına üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı hediye etti. Ses aracı ve bandoyu mobil kortejde gören vatandaşlar hem fotoğraf çekti hem de o anları telefonlarına kaydetti. Beşiktaş Belediyesi törene katılamayan vatandaşlar için sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Kortej Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na binerek Samsun’a hareket ettiği Beşiktaş İskelesi’nde son buldu. İskelede Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve denize karanfiller bırakıldı.

"ATAMIZIN MÜCADELE AZMİ KARARLILIĞI BİZİM YOLUMUZU AYDINLATIYOR’’

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Beşiktaş İskele’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akpolat: ‘’Bugün Akaretler’deki Atatürk Müzesi önünden başlayarak mahallelerimizi dolaşarak Beşiktaş İskelesi’ne geldik. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919’da Akaretlerdeki evinden annesiyle helalleşerek yola çıktı ve gördüğünüz bu alandan bir kartal istimbotuna binerek kendisini Samsun’a götürecek olan Bandırma Vapuru’na gitmek için yola çıktı. Bağımsızlık ateşinin Beşiktaş’tan yakıldığı ve Samsun’a giderken de annesiyle helalleşirken de ailesini Beşiktaşlılara emanet etti. O yüzden Beşiktaşlılar olarak sorumluluğumuz çok büyük. Atamızın mücadele azmi, kararlılığı bizim yolumuzu aydınlatıyor. Bu pandemi sürecinde de gösterdiğimiz kararlılık mücadele aslında Atamızdan aldığımız kararlılıkla devam ettiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Gençliğe hitabede verdiğimiz söz gibi bu sözümüzün de arkasında duracağız. Bugün Beşiktaş’ın doğum günü de diyebiliriz. Bağımsızlık için ilk adımı buradan attı, buradan yola çıktı Atamız. Bu da Beşiktaşlıların yükünü kat ve kat artırıyor biz de Beşiktaşlı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz’’ dedi.