Chelsea Leicester City'i devirdi, Beşiktaş'a grup bileti verdi

23 Mayıs 2021 Pazar, 19:57

Manchester City'nin bitime üç maç kala şampiyonluğunu ilan ettiği İngiltere Premier Ligi, aynı saatte oynanan 38. hafta maçları ile tamamlandı.

Şampiyon Manchester City, evinde ağırladığı Everton'ı 5-0'lık farklı skorla devirdi. City'nin ayrılığı gündemde olan golcüsü Sergio Agüero, takımının iki golünü kaydetti. Mavi-beyazlılar, ligi 86 puanla tamamladı.

Ligi ikinci sırada tamamlayan Manchester United, Wolwerhampton'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. 69 puanla tablonun üçüncü sırasında yer alan Liverpool, Anfield'da ağırladığı Crystal Palace'ı 2-0 ile geçti. Dördüncü sırayı alan Chelsea ise deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILACAK

Şampiyonlar Ligi bileti almaya çalışan ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise evinde Tottenham'a 4-2'lik skorla kaybetti. Beşinci sırayı alarak ilk dördün dışında kalan Leicester City, Şampiyonlar Ligi'ne gitme fırsatını bir kez daha kaçırdı.

Bu sonuç, Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'a yaradı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon final oynayacak olan Chelsea'nin önümüzdeki sezon için de Şampiyonlar Ligi bileti alması ile organizasyona grup aşamasından başlayacak.

Ayrıca 26 Mayıs'ta İspanyol ekibi Villareal ile UEFA Avrupa Ligi finaline çıkacak olan Manchester United'ın kupayı kaldırması durumunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için bir eleme daha az oynayacak.

Premier Lig'de diğer sonuçlar ise şu şekilde:

Arsenal 2-0 Brighton

Fulham 0-2 Newcastle United

Leeds United 3-1 West Bromwich

West Ham United 3-0 Southampton

Sheffield United 1-0 Burnley



