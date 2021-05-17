Sergen Yalçın'dan tişörtlü mesaj

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:32

Beşiktaş'ın yaşındaki şampiyon hocası Sergen Yalçın PAOK ve Göztepe maçlarına aynı tişörtlerle çıktı.

Sezona PAOK mağlubiyeti ile başlayan Yalçın'ın ekibi eleştirilerin odağındaki isim halindeydi. Yunan ekibine 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, taraftarlarına ışık vermiyordu.

Maçta PAOK'un gollerini Collis ve Fenerbahçeli Pelkas atarken Beşiktaş'ın tek golünü Larin kaydetmişti.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ederek şampiyon olduğu maça da aynı tişörtle çıkan Yalçın, adeta PAOK maçını hatırlatıyordu.

Yalçın'ın, ayağa kaldırdığı takımını kimsenin beklemediği bir şekilde final maçına çıkarırken yine aynı tişörtü giymesi sosyal medyada yankı uyandırdı.



