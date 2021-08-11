Beşiktaş'ta Umut Nayir, takımdan ayrıldığını açıkladı

Geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına kiralık olarak giden Umut Nayir, sosyal medya paylaşımıyla Beşiktaş'a veda etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:25
Beşiktaş'ta Umut Nayir, takımdan ayrıldığını açıkladı
Abone Ol google-news

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Hajdut Split takımına kiralık olarak giden tecrübeli futbolcu Umut Nayir ile sözleşmesini feshetti.

Golcü futbolcu Umut Nayir, sosyal medya paylaşımıyla siyah-beyazlı takıma veda etti. 

Kariyeri boyunca 253 maça çıkan Nayir,  91 gol atıp, 6 asist üretti.

Nayir, "Büyük Beşiktaş Camiası; Bugün itibariyle kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatım veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bir özel teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına, takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler