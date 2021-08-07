Beşiktaş'ta Valentin Rosier, açıklamalarda bulundu

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:51

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılara bonservisiyle transfer olan Fransız futbolcu Valentin Rosier, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle başladı:

"Şöyle bir şey var. Hayatta meselelere her zaman para ekseninde bakmamalıyız. Parayı öncelik alırsanız, bu sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Beşiktaş'ın tekliflerinden daha iyi teklifler aldım ama söylediğim bir şey vardı: Ben burada mutluyum, huzurluyum. Burada kalma isteğimi hep tekrarladım ve bunun için çaba sarfettim. Neyse ki işler rayına oturdu."

"TARAFTARI RAHATLATMAK İÇİN DÜŞÜNDÜK"

Rosier, "Beşiktaş'ın çocuğu" sözünün nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle açıkladı:

"Menajerlerim ve sosyal medyamı yöneten arkadaşlarım, Galatasaray'a gideceğim dedikodusunun olduğunu bana söylediler. Taraftarı rahatlatmak ve dedikoduları yalanlamak için böyle bir kalıp düşündük. Bu kalıp benim içime sindi. Paylaştıktan sonra da olay patladı."

"HİÇBİR KULÜPTE BUNU GÖRMEDİM"

Sağ bek oyuncusu, takımına duyduğu sevginin kaynağının, taraftarların kulübe duyduğu aidiyet olduğunu söyledi:

"Bu, aslında kendiliğinden ortaya çıktı. Bugüne dek hiçbir kulüpte taraftarın ve çalışanların bu kadar yüksek bir duyguyla kulübe bağlı olduğunu görmedim. Geçen sene taraftarlar tribünde yoktu ama sosyal medyada, sokakta ve kulüpte bunu hissettim."

"BU KADAR BÜYÜK BİR KİTLEYİ BEKLEMİYORDUM"

Rosier, havalimanında taraftar tarafından karşılanmasına dair ise şunları ifade etti:

"İyi kötü bir taraftar gelir diyordum ama bu kadar büyük bir kitleyi beklemiyordum. Hayatım boyunca unutmayacağım. Kulübe duydukları sevgiyi ve aşkı bir kez daha göstermiş oldular."

Valentin Rosier, takımın yeni sezon formalarından en beğendiği formanın beyaz forma olduğunu söyledi:

"Beni favorim beyaz ama griyi çok beğendim. Beşiktaş'ın daha önce griyi kullandığını çok görmemiştim. Ortada Türk bayrağının olması, çok güzel bir hava katmış."

"HEYECAN VE DUYGUYLA OYNUYORUM"

Rosier, taraftarların önemli rol oynadığını kaydetti:

"Ben zaten çok yüksek heyecanla ve duygularla oynuyorum. Buradaki birçok kişi, taraftarların inanılmaz olduğunu söylüyor, ben de onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum. Onların en önemli rolü şu: Sezon içinde ister istemez inişler, çıkışlar oluyor. Zorlandığımız anlar oluyor. Orada taraftarın itici güç olarak devreye girdiğinde büyük katkısı oluyor."

"BİRÇOK İLKİ BURADA YAŞADIM"

Valentin Rosier, takımının önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasını şöyle değerlendirdi:

"Ben kariyerimdeki birçok ilki burada yaşadım. İlk golümü attım, ilk kupalarımı kazandım, kariyer sezonumu yaşadım... Şimdi yine bir ilki yaşayacağım. Kariyerimde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğim. Mutlaka zor olacaktır ama Beşiktaş ile oraya çıkmak heyecan verici. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız."

"GÖZTEPE MAÇINI UNUTAMIYORUM"

Rosier, Beşiktaş forması altında unutamadığı maçlarla ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"İki maç var: 10 kişiyle oynadığımız ve benim golümle kazandığımız maç ve Göztepe maçı. Göztepe maçının son anlarında kulübeye sürekli 'Averaj tamam mı? İş bizde mi? Şampiyon oluyor muyuz?' diye soruyordum, bir ara hocayı da bunalttım. Bunu hiç unutamıyorum."

"İYİ BİR ARKADAŞLIK YARATTIK"

Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımdaki arkadaşlığı şu sözlerle anlattı:

"Herkesin birbirine karşı sevgisi, saygısı vardı. Bazen oyuna dair anlaşmazlıklar oluyordu ama bunları krize çevirmeden çözdük. Bu durum, iyi bir arkadaşlık yarattı."

Rosier, takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili şunları söyledi:

"Hocanın en öne çıkan özelliği, tek kelimeyle anlatacak olursak teknik. Birinci önceliği, işin teknik tarafı. Antrenmanlarda teknikle ilgili bir sorun olduğunda oyunu durduruyor ve bize yapmamız gerekenleri anlatıyor.

Fransız oyuncu, röportajı Türkçe "İnşallah Beşiktaş şampiyon" ifadeleriyle sonlandırdı.