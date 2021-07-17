Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor, Sergen Yalçın'dan seri uyarılar

Antrenman, gruplar halinde yapılan kuvvet çalışmaları ve kondisyon koşuları ile sona ererken Sergen Yalçın, güç idmanı sırasında sürekli uyarıda bulundu.

DHA
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:56
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor, Sergen Yalçın'dan seri uyarılar
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde yapılan kuvvet çalışmaları ve kondisyon koşuları ile sona erdi. Sergen Yalçın, güç idmanı sırasında sürekli uyarıda bulundu.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30’da ve 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


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