Beşiktaş'tan Alex Teixeira’nın sağlık durumu açıklama
Beşiktaş, Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan yeni transferi Alex Teixeira'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş, Süper Lig'de geçen hafta oynanan Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında önce gol atan, ardından ise sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Alex Teixeira'nın son durumu hakkında açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:
Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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