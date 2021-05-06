Beşiktaş'tan Mali Genel Kurul çağrısı, Galatasaray iptal etmişti!
Galatasaray seçimli genel kurulunu iptal ederken Beşiktaş mali genel kurulunu yapma kararı aldı.
Beşiktaş, 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs Pazar günü, toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.
Siyah beyazlı takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Derneğimizin 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18'nci maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.30’da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 23 Mayıs 2021 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."
Anımsanacağı gibi Galatasaray, 22-29 Mayıs'taki seçimli genel kurulunu iptal etmişti.
İlgili Haberler
- Galatasaray yönetimini bekleyen büyük tehlike
- Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir istifa etti
Video Haberler
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- '1.100 TL'lik pandemi yardımı' ile ilgili yeni gelişme!
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- Kimin tutuklandığını biliyor musunuz?
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor
- Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması