Beşiktaş'tan şampiyonluk töreni açıklaması

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:06

Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden şampiyonluk kutlamalarına ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın Vodafone Park’ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilmektedir.

Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterdikleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden Camiamızın şüphesi olmasın. Saygılarımızla."