Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

Sergen Yalçın ile yeni sezon için anlaşmaya varan Beşiktaş, "Onun yeri burası" etiketiyle başarılı çalıştırıcıyı duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 19:39
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
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Beşiktaş Kulübü, sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.


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