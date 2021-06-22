Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
Sergen Yalçın ile yeni sezon için anlaşmaya varan Beşiktaş, "Onun yeri burası" etiketiyle başarılı çalıştırıcıyı duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.
#10unYeriBurası pic.twitter.com/H7nESnltFE— Şampiyon Beşiktaş JK ???? (@Besiktas) June 22, 2021
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