Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edecek.
Beşiktaş'ın çifte kupalı şampiyon hocası Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği belirsizliği devam ediyordu. Başkan Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'dan oluşan üçlü görüşmenin sonunda, taraflar yeniden anlaşma sağladı.
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