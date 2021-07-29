Beşiktaş'tan Valentin Rosier paylaşımı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 23:29

Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kadrosuna kattığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda kiralık olarak oynayan Fransız oyuncu, Beşiktaş'la tekrar anlaşmaya vardı.

Valentin Rosier'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fransız sağ bek geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

"BİZİM ÇOCUK"

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden "Bizim Çocuk" başlığıyla Valentin Rosier ile ilgili video paylaşıldı.

Beşiktaş'ın paylaşımı: