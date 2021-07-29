Beşiktaş'tan Valentin Rosier paylaşımı
Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'le ilgili "Bizim Çocuk" başlıklı bir video yayınladı.
Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kadrosuna kattığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi.
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda kiralık olarak oynayan Fransız oyuncu, Beşiktaş'la tekrar anlaşmaya vardı.
Valentin Rosier'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fransız sağ bek geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
"BİZİM ÇOCUK"
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden "Bizim Çocuk" başlığıyla Valentin Rosier ile ilgili video paylaşıldı.
Beşiktaş'ın paylaşımı:
??#BizimÇocuk pic.twitter.com/9JxRyJygJ0— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 29, 2021
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