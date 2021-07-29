Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

AA
29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:50
Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde günün ilk antrenmanında salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışan Beşiktaş, ikinci idmanda ise sahaya çıktı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik çalışmasının ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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