Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde günün ilk antrenmanında salonda denge, kuvvet ve kondisyon çalışan Beşiktaş, ikinci idmanda ise sahaya çıktı.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik çalışmasının ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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