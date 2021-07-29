Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 22:55
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul’a geldi
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Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş,transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Sporting Lisbon’dan kiralanan Rosier, sezonun tamamlanmasının ardından Portekiz ekibine dönmüştü. 

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Fransız oyuncu için Beşiktaş, kulübüyle anlaşmaya vardı. 

UÇAK İSTANBUL’A GELDİ

Rosier’i taşıyan uçak İstanbul’a gelirken 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş’la sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz yıl 37 maça çıkan Valentin Rosier, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

Valentin Rosier'in paylaşımı:


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