Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier İstanbul’a geldi

29 Temmuz 2021 Perşembe, 22:55

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş,transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Sporting Lisbon’dan kiralanan Rosier, sezonun tamamlanmasının ardından Portekiz ekibine dönmüştü.

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Fransız oyuncu için Beşiktaş, kulübüyle anlaşmaya vardı.

UÇAK İSTANBUL’A GELDİ

Rosier’i taşıyan uçak İstanbul’a gelirken 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş’la sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz yıl 37 maça çıkan Valentin Rosier, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

Valentin Rosier'in paylaşımı: