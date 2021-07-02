Beyaz Saray: Afganistan'dan çekilme sürecimizin ağustos sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecinin ağustos sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sabah yaptığı konuşmada, Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çıkma planlarında bir değişiklik olmadığını söylediğinin anımsatılması üzerine Psaki, "Afganistan'dan çıkış sürecimizin ağustos sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
Psaki, Afganistan'daki ABD askerlerine tercümanlık ve şoförlük yapan Afganların Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvuruları konusuna da değinerek, "Bizim Afganistan'dan çıkış sürecimiz tamamlanana kadar bu kişileri Afganistan dışına çıkarmış olacağız" diye konuştu.
Afganistan'dan çekilme sürecinin ardından da bölgedeki diplomatik varlıklarının süreceğini belirten Psaki, asıl güvenliğin Afganistan tarafından sağlanacağının altını çizdi.
BİDEN YÖNETİMİ ÇEKİLME İÇİN 11 EYLÜL'Ü HEDEF KOYMUŞTU
???????ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme konusunda mutabık kalmıştı.
Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) son açıklamasına göre, çekilmenin yüzde 50'den fazlası tamamlanmış ve 6 askeri üs Afgan güçlerine teslim edilmiş durumda ancak komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.
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