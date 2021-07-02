Lavrov’dan Afganistan'daki IŞİD militanları açıklaması

02 Temmuz 2021 Cuma, 15:05

Moskova'daki bir basın toplantısında konuşan Lavrov, Afganistan’daki durumu değerlendirdi.

Lavrov, "Afganistan'a dikkat çekilmesi gerekir, gerçek barış müzakerelerine hazırlık sürecinin affedilmez bir şekilde uzamasından istifade eden IŞİD militanları, bu ülkede aktif olarak yoğunlaşıyor. Afganistan'da, bu ülkedeki yönetim yapılarında bulunup söz konusu süreci daha da sürüncemede bırakmak için her türlü çabayı gösterenler, bu eylemlerin anavatanlarında yol açacağı sonuçları düşünmeli" dedi.

KABİL HAVALİMANI GÜNDEMDE

Moskova'nın bundan endişe duyduğunun altını çizen Lavrov, "Zira Kabil'deki bazı yetkililerin sorumsuz davranışları, en azından bazı görevleri yerine getirme imkanı olmadan NATO birliklerinin aceleyle ülkeden çıkması nedeniyle IŞİD militanları, ülkenin kuzeyinde, Rusya'nın müttefikleri olan ülkelerin sınırında Afgan topraklarını aktif şekilde ele geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Orta Asya'daki komşu ülkeleri bu direkt ve çok ciddi tehditten korumak için gerek ikili düzeyde gerekse de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) düzeyinde istişareler yürüttüklerini vurguladı.

-Sputnik