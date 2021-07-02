Lavrov’dan Afganistan'daki IŞİD militanları açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD militanlarının Afganistan'daki çözüm müzakerelerinin duraklamasından istifade ettiğini belirtti.
Moskova'daki bir basın toplantısında konuşan Lavrov, Afganistan’daki durumu değerlendirdi.
Lavrov, "Afganistan'a dikkat çekilmesi gerekir, gerçek barış müzakerelerine hazırlık sürecinin affedilmez bir şekilde uzamasından istifade eden IŞİD militanları, bu ülkede aktif olarak yoğunlaşıyor. Afganistan'da, bu ülkedeki yönetim yapılarında bulunup söz konusu süreci daha da sürüncemede bırakmak için her türlü çabayı gösterenler, bu eylemlerin anavatanlarında yol açacağı sonuçları düşünmeli" dedi.
KABİL HAVALİMANI GÜNDEMDE
Moskova'nın bundan endişe duyduğunun altını çizen Lavrov, "Zira Kabil'deki bazı yetkililerin sorumsuz davranışları, en azından bazı görevleri yerine getirme imkanı olmadan NATO birliklerinin aceleyle ülkeden çıkması nedeniyle IŞİD militanları, ülkenin kuzeyinde, Rusya'nın müttefikleri olan ülkelerin sınırında Afgan topraklarını aktif şekilde ele geçiriyor" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Orta Asya'daki komşu ülkeleri bu direkt ve çok ciddi tehditten korumak için gerek ikili düzeyde gerekse de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) düzeyinde istişareler yürüttüklerini vurguladı.
-Sputnik
Video Haberler
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- Bugün 4'üncü zam haberi geldi
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Erdoğan'ın yakını gözaltına alındı
- Peker'in ismini vermediği kişi adliyede kimi işaret etti
- Kartal Tibet yaşamını yitirdi
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
- Fransa-İsviçre maçı için imza kampanyası başlatıldı