Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan sevindiren haber

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedavi altına alınan usta oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sağlığına kavuşan usta oyuncu, 1 hafta dinlendikten sonra yeniden setlere dönecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:39
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan sevindiren haber
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Geçen hafta Ankara’daki evinde beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılan usta oyuncu Mesut Akusta’dan sevindirici haber geldi. 57 yaşındaki usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan Akusta, kısa sürede sağlığına kavuştu. 

1 HAFTA EVİNDE DİNLENECEK

Tedbir amaçlı olarak bir süre  hastanede gözetim altında tutulduktan sonra oyuncu, cumartesi günü taburcu edildi.

Evinde dinlenmeye çekilen Mesut Akusta, 1 hafta sonra setlere dönecek. “Teşkilat” dizisinin başrolünde oynayan sanatçı, önümüzdeki hafta çekimlerine yeniden başlayacak.

Son olarak ünlü oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sağlığına kavuşan eşi Mesut Akusta'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Mucizelere inanır mısınız?' notuyla paylaşmıştı.


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