Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği
İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM'de yangın çıktı. Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı.
Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı.
İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi sürüyor.
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