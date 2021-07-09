Biden’dan Putin’e "siber saldırı" çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya’nın ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Biden ve Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Suriye’ye sınır ötesi insani yardımların devam etmesi yönünde oybirliğiyle karar alınmasına değinerek, ABD-Rusya Zirvesi’nin ardından Suriye konusunda yürütülen ortak çalışmalardan bahsetti.
KONU: FİDYE YAZILIM
Görüşmede ABD ve diğer ülkeleri etkilemeye devam eden fidye yazılımı saldırıları konusu da ele alındı. Biden, Rusya’nın ülkede faaliyet gösteren Rusya merkezli suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, fidye yazılımı saldırıları ve daha geniş tehditlere yönelik anlaşmaları sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.
Biden ayrıca, ABD’nin fidye yazılımı saldırıları ve diğer tehditler karşısında halkını ve altyapısını savunmak için gereken her türlü eylemi yapacağını yineledi.
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dev bankadan açıklama
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Son halini paylaştı, yorum yağdı