Son Dakika... Biden'dan Afganistan açıklaması: Ayrılma tarihini öne çekti

Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 21:26
Son Dakika... Biden'dan Afganistan açıklaması: Ayrılma tarihini öne çekti
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ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişine rağmen ABD askerlerinin çekilmeye devam etmesini eleştirenlere, "Daha kaç bin ABD askerini riske atmak istiyorsunuz?" sorusunu yönelterek, ABD askerlerinin 11 Eylül'de değil, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekilmiş olacağını açıkladı.

Biden ayrıca, Afganistan’da ABD ordusunda yardım eden tercümanlara seslenerek, “ABD’de sizin için bir ev var” dedi

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