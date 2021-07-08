Son Dakika... Biden'dan Afganistan açıklaması: Ayrılma tarihini öne çekti

08 Temmuz 2021 Perşembe, 21:26

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişine rağmen ABD askerlerinin çekilmeye devam etmesini eleştirenlere, "Daha kaç bin ABD askerini riske atmak istiyorsunuz?" sorusunu yönelterek, ABD askerlerinin 11 Eylül'de değil, 31 Ağustos'ta ülkeden tamamen çekilmiş olacağını açıkladı.



Biden ayrıca, Afganistan’da ABD ordusunda yardım eden tercümanlara seslenerek, “ABD’de sizin için bir ev var” dedi



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