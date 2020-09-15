Biden'dan Trump'a “İklim kundakçısı” suçlaması: Amerika'yı daha fazla yakar
ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Kaliforniya'da haftalardır süren orman yangınlarının küresel ısınmayla alakalı olmadığını söyleyen Trump’ı eleştirdi. Donald Trump’ı 'iklim kundakçısı' olmakla suçladı.
ABD'de başkanlık seçimlerine 50 gün kala Demokrat aday Joe Biden ve Donald Trump hız verdikleri seçim kampanyalarında karşılıklı eleştirilerini yoğunlaştırdı.Delaware'de ABD'nin batı yakasında haftalardır süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, yaşananların iklim değişikliği konusundaki eylemsizlik ve 'doğanın öfkesinin' bir sonucu olduğunu söyledi.
Biden, ''İklim kundakçısının Beyaz Saray'da kalmasına 4 yıl daha izin verirsek Amerika'nın daha fazla yanmasına ya da daha fazla sular altında kalmasına şaşırmayın'' dedi.
Sputnik’te yer alan habere göre, ABD'nin, iklim değişikliğinin neden olduğu hasarı anlayan, bilime saygı duyan bir başkana ihtiyaç duyduğunu belirten Biden, ''Acil harekete geçmezsek iklim değişikliğinin daha yıkıcı sonuçları olacak'' diye konuştu.
Video Haberler
- Yüzerken karşılaştılar! Turistler gözlerine inanamadı
- Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor
- İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Genç kızların sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı
- İstanbul’da dehşet anları! Alev topuna döndü
- Bu görüntüler Karadeniz'de kaydedildi! Gergin anlar
- İmamoğlu’ndan Olay TV esprisi
- Tecavüzü ve ırkçı saldırıları öven video tepki çekti
- Jet hızıyla silinen videoyu Özel paylaştı
- Sosyal medya fenomeninin videosuna büyük tepki yağdı!