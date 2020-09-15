Biden'dan Trump'a “İklim kundakçısı” suçlaması: Amerika'yı daha fazla yakar

15 Eylül 2020 Salı, 10:14

ABD'de başkanlık seçimlerine 50 gün kala Demokrat aday Joe Biden ve Donald Trump hız verdikleri seçim kampanyalarında karşılıklı eleştirilerini yoğunlaştırdı.Delaware'de ABD'nin batı yakasında haftalardır süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, yaşananların iklim değişikliği konusundaki eylemsizlik ve 'doğanın öfkesinin' bir sonucu olduğunu söyledi.

Biden, ''İklim kundakçısının Beyaz Saray'da kalmasına 4 yıl daha izin verirsek Amerika'nın daha fazla yanmasına ya da daha fazla sular altında kalmasına şaşırmayın'' dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD'nin, iklim değişikliğinin neden olduğu hasarı anlayan, bilime saygı duyan bir başkana ihtiyaç duyduğunu belirten Biden, ''Acil harekete geçmezsek iklim değişikliğinin daha yıkıcı sonuçları olacak'' diye konuştu.



