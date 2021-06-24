Bild'in haberine göre Rennes, Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor
Bild'e göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.
Bild'in haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, geride kalan sezonun ikinci yarısını Schalke'den kiralık olarak Liverpool'da geçiren milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Schalke'den Liverpool'a kiralanan ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacak olması nedeniyle yeni sezonda hangi takıma gideceği merak edilen milli futbolcularımızdan Ozan Kabak'ın yeni adresi Fransa olabilir.
Alman medyasına göre Ozan Kabak ile Rennes'in yanı sıra Bayer Leverkusen, Leicester, Newcastle ve Nice de ilgileniyor.
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