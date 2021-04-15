Bildirici 'Kılıçdaroğlu fahri LGBT ilan edildi' haberlerini inceledi: Yalan haber

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:17

Katıldığı televizyon kanallarında LGBTİ+'ların aile yapısını bozmayacağını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hedef gösterilirken, LGBTİ+ bireylere yönelik homofobik saldırılar da iktidar medyasından sürdürüldü.

İlk olarak İHA ve a Haber gibi kanallar aracılığıyla yayılan ve iktidar medyasının hemen hemen hepsinde yer alan "Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi" şeklindeki haberlerin iç yüzü ortaya çıktı.

Medya Ombudsmanı Bildirici, "A Haber ve İHA'dan yalan haber üretme dersleri" dersleri başlığıyla sitesinde yayınladığı yazıda asıl konunun İstanbul Sözleşmesi olduğunu vurguladı.

Söz konusu grubu sadece a Haber ve İHA'nın izlediğini aktaran Bildirici, şu ayrıntıya dikkat çekti:

"İYİ Parti binasının önüne gidip iki satırlık açıklama yapan, görüntü verip hemen oradan ayrılan LGBT grubu, aradan on bir gün geçtikten sonra 12 Nisan'da bu kez CHP Genel Merkezi önünde göründü. Yine A Haber ve İHA gibi medya kuruluşlarının izlediği LGBT grubu, kısa bir metin okuyup görüntü verdikten sonra oradan ayrıldı.

Bu açıklamayla ilgili olarak A Haber’de Murak Sekban, İHA’da Mustafa Cenik ve Erdinç Türkcan imzalı haberlerde, “Bir televizyon programında ‘LGBT’nin aile yapısını bozmadığını’ ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi” denildi.

A Haber ve İHA’nın bu haberlerinde on gün önce “Pembe Hayat Derneği üyesi” olarak yazdıkları Beray Göksu Eroğlu’yu bu kez “LGBT Ankara Sözcüsü” ilan etmeleri dikkat çekiciydi.

Pembe Hayat Derneği’nden de hiç söz edilmeyerek CHP önüne gelen grubun Ankara’daki bütün LGBT’leri temsil ettiği algısı yaratılıyordu.

Bu haberler, iktidara yakın internet siteleri, televizyonlar ve Sabah’tan Akşam’a kadar hemen tüm iktidar gazetelerinde kullanıldı. Hem de Sabah’ın birinci sayfasındaydı."

'DERNEK OLARAK AÇIKLAMA YAPILMADI'

“LGBT Ankara Sözcüsü” olarak belirtilen Beray Göksu Eroğlu'nun Pembe Hayat Derneği üyesi olduğu ortaya çıktı. İktidar medyasını uydurduğu 'fahri LGBT üyeliği'nin absürt bir tanımlama olduğunu aktaran Bildirici, Pembe Hayat Derneği’nin medya koordinatörü Tuveyç Timur ile yaptığı görüşmede aldığı yanıtları paylaştı:

Yanıtlar şöyle:

“Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği olarak, İyi Parti Genel Merkezi önünde veya başka bir partinin genel merkezi önünde, dernek olarak basın açıklaması yapılmadı. Basın açıklamasındaki kişilerin halihazırda açıklama ve görüntülerde de görüleceği üzere Pembe Hayat Derneği adına açıklama yaptıklarına dair beyanları bulunmamaktadır. LGBTİ+ bir siyasi parti, siyasi örgüt vb. değil varoluş ve öznelik olduğu için herhangi bir yerin tek bir sözcüsü olamaz ve LGBTİ+ yine bir varoluş (cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim) olduğu için ‘LGBT üyeliği’ demek de ‘kadın üyeliği’ demek gibi absürt ve yanlış bir kullanımdır. Kişi illaki tanımlanacaksa ismi ile tanımlamak doğru olacaktır. ”

Bildirici, yazısının devamında şunlara dikkat çekti:

"Dernekten gelen açıklama bu. “Fahri LGBT üyeliği” tanımının ne denli saçma olduğunu vurgulamakla kalmıyor; Eray Göksu Eroğlu’nun Pembe Hayat Derneği’ni temsil etmediğini de somutluyor. “LGBT Ankara Sözcülüğü” diye bir unvan ya da görev olmadığı da net. Eroğlu’nun temsil ettiği bir grup da yok.

Gazeteciler mi örgütleyip bu grubu CHP’nin önüne götürdü; yoksa Beray Göksu Eroğlu öncülüğündeki bu grup gazetecilerle birlikte mi senaryo yazdı bilemiyorum. Görünen o ki, CHP önünde “Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi yapıldı” diye bir haber uydurulmuş.

Ayrıca bu haberlerde Kılıçdaroğlu’nun LGBT ile ilgili sözleri de eksik ve bağlamından koparılmış olarak veriliyor. Kılıçdaroğlu, Global TV’de Buket Aydın’ın bu konudaki sorularını şöyle yanıtlamıştı:

- LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu? - Hayır efendim ilgisi yok. İlgisi yok yani. Niye aile yapısını bozsun, niye? - Siz ne olarak görüyorsunuz? LGBTİ’yi ahlak dışı, sapıkça görüyorlar, görenler var. - Efendim o ayrı bir şey ama bu sözleşmeyle bunun bir ilgisi yok. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. - Siz LGBTİ hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir özgürlük kapsamında mı? Bakın herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundasınız.

İktidar yanlısı medyanın “Fahri LGBT üyeliği” gibi bir kurgu habere malzeme yaptığı sözler bunlar. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir gece ansızın tek imzayla İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini ilan etmesi konuşulurken LGBTİ bireylerin de yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla hazırlanan bu Sözleşmenin, Türk aile yapısını bozmakla ilgisi olmadığını vurguluyor."