Faruk Bildirici: Ahmet Hakan, kongrelerdeki halayları yazdı ama AKP'nin adını gizledi!

28 Şubat 2021 Pazar, 09:52

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın dün kaleme aldığı “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” başlıklı yazısında, AKP'nin adının ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin gizlendiğine dikkat çekti.

Bildirici, kişisel blogunda kaleme aldığı "Hangi partinin kongresinde halay çekildi Ahmet Hakan? Onu da yazsana" başlıklı yazısında, "Acaba başka partilerin kongrelerinde de halay çekildi de ben mi görmedim diye yazısını okudum" ifadelerini kullandı.

Bildirici'nin o yazısı:

"Ahmet Hakan, dün Hürriyet’teki köşesinde bir yazı yazdı, başlığı “Parti kongrelerinde çekilen halaylar” idi. Gazeteleri, televizyonları, internet sitelerini düzenli takip ediyorum ama bugüne değin AKP dışında halay çekilen parti kongresi görmedim.

Acaba başka partilerin kongrelerinde de halay çekildi de ben mi görmedim diye yazısını okudum. Hayır, parti ismi vermiyordu. “Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor” diye başlayıp AKP kongrelerinde salonların tıklım tıklım dolu olmasının, AKP kongrelerinde halay çekilen görüntülerin olumsuz sonuçlarını sıralıyordu.

Ama o da ne? Tek bir kere bile “AK PARTİ” demiyordu! AKP kongrelerinde pandemi önlemlerinin hiçe sayılmasını eleştiriyormuş gibi satırlar karalayıp, bunların sorumlusunun AKP olduğunu gizliyordu. Yazdığı yanlışın öznesine laf edemiyor, ediyormuş gibi yapıyordu.

AKP’nin adını bile isteye, hesaplı kitaplı şekilde gizlediği o kadar açıktı ki. Bu yazısını Twitter’da paylaşırken kullandığı fotoğrafta da ne AKP’nin bir bayrağı ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan görünüyordu. Kalabalık bir kapalı salonun uzaktan göründüğü siyah beyaz bir kareyi paylaşmıştı yazısının linkiyle birlikte. Özellikle seçildiği belliydi bu fotoğrafın.

Sanırsınız adı bilinemeyen bir parti Covid-19 salgını koşullarına rağmen salonu doldurmuştu, salona öyle bayrak falan da asmamışlardı!"

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