Bilgisayarda tasarlanan ufak proetinler, SARS-CoV-2’yi engelliyor
Bilgisayar ile tasarlanan ufak proteinlerin, laboratuvarda yetiştirilen insan hücrelerini SARS-CoV-2’den (COVID-19’a sebep olan koronavirüs) koruduğu gösterilmiş.
Yapılan deneylerde LCB1 adı verilen lider antivirüs adayı, SARS-CoV-2’yi etkisiz hale getirdiği bilinen en iyi antikorlarla rekabet etmiş. LCB1, şu an kemirgenler üzerinde değerlendiriliyor.
Koronavirüsler, Diken proteinleri şeklinde adlandırılan proteinler yoluyla saplanıyor. Bu yapılar insan hücrelerine tutunarak, virüsün içeriye zorla girip hücrelere bulaşmasını sağlıyor. Bu giriş mekanizmasına müdahale eden ilaçların geliştirilmesi, enfeksiyonun tedavisine ve hatta önlenmesine yol açabilir.
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Protein Tasarım Enstitüsü’nde çalışan araştırmacılar, bilgisayar kullanarak SARS-CoV-2 Diken proteinine sıkıca bağlanan ve onun hücrelere bulaşmasını engelleyen yeni proteinler ortaya çıkarmış.
Bilgisayarda, Ocak ayından bu yana Diken’e bağlanan iki milyondan fazla protein adayı tasarlanmış. Daha sonra, bunların 118.000’den fazlası üretilmiş ve laboratuvarda test edilmiş.
Protein Tasarım Enstitüsü’nde doktora sonra araştırma görevlisi olan baş yazar Longhing Cao, araştırma ile ilgili şunları kaydetti:
“Halen geniş çaplı klinik testlerin yapılması gerekse de, bilgisayar ile oluşturulan bu en iyi antivirüslerin epey umut verici olduğunu düşünüyoruz.S
ARS-CoV-2 enfeksiyonunu, en az monoklonal antikorlar kadar iyi engelledikleri görülüyor. Fakat bunlar çok daha dengeli ve üretmesi de çok daha kolay. Muhtemelen soğuk tutmak gerekmiyor.”
Kaynak: popsci.com
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