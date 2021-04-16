Bilim insanları klimalara bağımlılığı azaltmak için 'gelmiş geçmiş en beyaz boyayı' üretti

16 Nisan 2021 Cuma, 20:00

Bilim insanları küresel ısınma ile baş etmenin bir yolu olarak iklimlendirme ihtiyacını azaltmak amacıyla şimdiye kadarki en beyaz olduğunu iddia ettikleri boyayı geliştirdi.

Independent'ın haberine göre Purdue Üniversitesi'ndeki mühendisler, 6 ay önceki son denemelerinde yüzde 95,5 olan güneş ışığını yansıtma oranının yüzde 98,1'e kadar çıktığını ve yüzeyleri 19 Fahrenhayt veya 10,5 derece santigrata kadar soğutabileceğini söyledi.

Araştırmacılara göre ısıyı yansıtmak için tasarlanan sıradan beyaz boyalar, güneş ışığının yalnızca yüzde 80-90'ını yansıtıyor ve yüzeyleri çevrelerinden daha soğuk hale getiremiyor.

Geliştiriciler yeni beyazın, 2014'te geliştirilen ve görünür ışığın yüzde 99,9'unu emen en siyah renk olan Vantablack'in en yakın eşdeğeri olabileceğini söyledi.

BOYA, BEYAZLIĞINI BARYUM SÜLFATTAN ALIYOR

Boya, fotoğraf kağıdı ve kozmetik ürünlerini beyaz yapmak için kullanılan baryum sülfattan yüksek yoğunlukta içerdiği için çok beyaz. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde proje üzerine çalışan doktora sonrası araştırmacı Xiangyu Li "Çeşitli ticari ürünlere baktık, temelde beyaz olan her şeye. Baryum sülfat kullanarak teorik anlamda şeyleri epey ama epey yansıtıcı hale getirebileceğimizi bulduk, bu da onların epey ama epey beyaz oldukları anlamına geliyor" diye anlattı.

Yüksek yoğunluktaki baryum sülfat partikülleri, partiküllerin hepsi farklı boyutta olduğu için ışığı daha fazla dağıtabilir, yani ışık spektrumunun daha büyük bir kısmını kapsayabilir.

Araştırmacılar boyanın yüzeyleri gün ortasında güçlü güneş ışığı altında çevre sıcaklığının 8 Fahrenhayt'ın (yaklaşık 4 derece santigrat) altında, geceleriyse 19 Fahrehhayt'ın (yaklaşık 10 derece santigrat) altında tutabildiğini keşfetti.

Purdue Üniversitesi'nde makine mühendisliği profesörü olan Xiulin Ruan "Bu boyayı yaklaşık 1 bin fit karelik (yaklaşık 93 metrekare) bir çatı alanını kaplamak için kullanırsanız 10kw'lık bir soğutma gücü elde edebileceğinizi tahmin ediyoruz. Bu çoğu evde kullanılan merkezi klimalardan daha güçlü" diye konuştu.

KLİMA KULLANIMI 2050'DE YÜZDE 40'I BULABİLİR

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bir raporuna göre klima ve vantilatör kullanımı 2018 itibarıyla küresel elektrik kullanımının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyordu ve bu oranın 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 40'a çıkması bekleniyor.

Dünyanın en sıcak ülkelerinin çoğu kişisel gelirdeki artışın ev tipi klima talebine karşılık geldiği tespit edilen gelişmekte olan ekonomiler.

IEA, talebin en hızlı arttığı Çin'de klimadan kaynaklanan enerji tüketiminin 2000'den bu yana yılda yüzde 13 arttığını ortaya koydu.

Çin'in ulusal elektrik şebekesi verilerine göre Pekin'de 2017'de yaşanan bir sıcak hava dalgası sırasında klimalar tüm elektrik kullanımının yüzde 52'sini oluşturmuştu.

Evlerin çoğunda onlarca yıldır klima bulunan ABD'de federal yönetime bağlı Enerji Bilgi İdaresi, soğutma için kullanılan enerji tüketiminin en azından 2050'ye kadar diğer tüm tüketim araçlarından daha hızlı artmaya devam edeceğini öngörülüyor.

Uzmanlar, enerji kullanımını azaltma çabalarının ısınmaya çok fazla odaklandığı, soğutma için kullanılan enerjininse gezegen ısındıkça artmaya devam edeceği konusunda uyarıyor.