Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: 'Kapalı mekanlarda sosyal mesafe önemli olmayabilir'

27 Nisan 2021 Salı, 09:57

ABD'de Massachusetts Instute of Technology (MIT) bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren bilim insanları, dünya çapında koronavirüsle mücadele için tavsiye edilen sosyal mesafe kavramının gerçekte etkisi olup olmadığını gözlemlemek istedi.

Sosyal mesafe gereği en az 1,5 metre (1 ortalama HDMI kablosu) mesafe bırakacak şekilde bir araya gelmek gerekiyor. MIT'nin çalışmasında da bu mesafeyi bırakmanın gerçekten de Covid-19 yayılımını durdurmakta etki edip etmediği incelendi.

GEÇİRİLEN SÜRE ÖNEMLİ

MIT'den Profesör Martin Bazant, "Analizimiz bize pek çok alanın yeniden açılmak için güvenli olabileceğini, diğerlerinin ise önemli risk taşıdığını gösteriyor." dedi. Araştırmanın başındaki isimlerden olan Bazant'a göre buradaki kıstas insanların bir arada harcadığı zaman, havalandırma oranı, maskelerin takılıp takılmadığı ve başka etmenler olmalı.

Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America'da yayımlanan makalede odaklanılan faktörler arasında kapalı alanda geçirilen süre, hava filtreleme ve dolaşım sistemleri, bağışıklık ve görülen virüs varyantları incelendi. Bazant açıklamasında pek çok yer için aslında kişi sayısı kısıtlaması olmasına gerek olmadığını söyledi.

Bilim insanları, havanın karıştığı bir ortamda havadan bulaşma ihtimaline karşı 1,5 metre kuralının çok az fayda sağladığını ifade etti. Sosyal mesafenin de sahte bir güvenlik hissi verdiğini ifade etti. Sosyal mesafe, özellikle insanların maske takmadığı ve hava akımı olan ortamlarda önem taşıyor.

Araştırmaya göre mekanlara yeni bir filtreleme sistemi koymak yerine bir fan koymak ya da bir cam açmak da aşağı yukarı aynı etkiyi sağlıyor. İç mekanlarda geçirilen sürenin de mesafe kadar önemli olabileceği belirtildi.

Kaynak: Webtekno