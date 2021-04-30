Bilim insanlarından 'Mars Vebası' uyarısı

30 Nisan 2021 Cuma, 17:47

Bilim insanlarından yeni muhtemel bir salgın hastalık konusunda uyarı geldi. Ancak bu sefer hastalığın merkezinin Dünya değil, Dünya'ya milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan Mars gezegeni olabileceği ifade edildi.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kızıl Gezegen'deki değerli kayaları ve toprağı ayrıntılı testler için Dünya'ya getirme projesi üzerinde çalışıyor. Bu yüzden, şubat ayında Mars'a iniş yapan Perseverance aracının topladığı örnekleri almak için 2026 yılında bir kara aracının gezegene fırlatılması planlanıyor.

Proje neticesinde Mars'taki toprakların ve kayaların, muhtemel bazı mikro organizmalarla birlikte önümüzdeki 10 yıl içinde Dünya'da var olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan NASA tarafından yapılana bir açıklamada, "Mars'ın yüzeyinden bozulmamış örnekleri Dünya'ya getirmek, nesillerdir gezegenimizdeki bilim insanlarının hedefi konumundadır" ifadeleri yer alıyor.

'Bu konuda hevesli değilim'

Dr. Gilbert Levin ise bu konuda pek hevesli olmadığını söylüyor. NASA'nın 1975'ten 1983'e kadar süren Viking programında yer alan Dr. Levin, Kızıl Gezegen'den getirilecek herhangi bir parçanın Dünya üzerinde bir salgın hastalığa yol açmasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti.

Dr. Levin, "Mars'tan getirilecek güvenli bir numunenin, son derece korunaklı kaplarda getirilmesi durumunda bile bir tehlikeye yol açabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Çok büyük biyolojik hasara yol açabilir'

NASA ve ESA'nın yürüttüğü projeden bazı bilim insanları da benzer uyarıyı yaptı. Gökbilimciler, bu projenin Dünya açısından yıkıcı sonuçlar ve çok ciddi sorunlar doğurabileceğine değindi. Yapılan uyarıda, 1973'teki kitabında Mars'tan numune getirmenin sonuçları hakkında uyarıda bulunan dünyaca ünlü gökbilimci Carl Sagan'a atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Kızıl Gezegen biyolojik açıdan büyük ilgi uyandıran bir ortama sahip. Mars'tan getirilecek olası numunelerin içeriğinde, gezegenimizde çok büyük bir biyolojik hasara yol açabilecek patojenler, organizmalar olabilir bulunabilir ve hatta bu organizmalar bir Mars Vebası'na yol açabilir".