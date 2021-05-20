Bilim Kurulu toplanıyor: Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak

20 Mayıs 2021 Perşembe, 09:29

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Son gelişmelerin ve aşı konusunun ana gündem olacağı toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Bugün bir ilkin yaşanacağı toplantıya, Alman BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de video konferansla katılacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada BioNTech aşısına ilişkin bilgi veren Bakan Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirmişti.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum" ifadesini kullanmıştı.