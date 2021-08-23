Bilim kurulu üyesi açıkladı: Delta varyantına karşı en savunmasız kişiler kim?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, delta varyantının gerçekten de tehlikeli olduğunu çünkü bulaşıcılık oranının diğer varyantlara göre iki kat fazla olduğunu açıkladı.
Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; bu durumu endişe verici olarak nitelendiren bilim insanı, delta varyantına karşı yapılması gerekenleri de bir kez daha hatırlattı. Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"DELTA VARYANTINA KARŞI EN SAVUNMASIZLAR, AŞILANMAMIŞ YA DA SÜRECİ TAMAMLAMAMIŞ OLANLAR"
"Delta varyantı karşısında en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğu bildirilmektedir. Aşılar bizleri koronavirüse karşı etkin biçimde korumaktadır. Aşıları tamamlanmış kişilerin hastaneye yatış, hastalığı ağır geçirme ve virüs nedenli ölüm riski, aşısız kişilere göre anlamlı ölçüde düşüktür.
Daha bulaşıcı olduğu ortaya konan Delta varyantına karşı elimizdeki en önemli koruyucularımız aşıyla birlikte bireysel tedbirlerimizdir. Delta varyantının bulaşmasının azaltılması için de uygun maske kullanımı önemlidir. Kapalı alanlarda hane halkı dışındaki kişilerle bir arada bulunulduğunda maske kullanımı, önemli ölçüde koruyucudur. Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, süpermarketler gibi kapalı alanlarda mutlaka maske kullanımına devam edilmelidir.
Yapılan çalışmalar kişiler arasında fiziki mesafe açıldıkça, Delta varyantının da bulaşma riskinin düştüğünü göstermektedir. Enfekte bir kişiyle yakın mesafede geçirilen zaman uzadıkça bulaşma riski de artmaktadır. Dış mekanlarda yüzeylerle mümkün olduğunca temas edilmemesi, ellerin yüze götürülmemesi, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, ellerin yıkanamadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılması çok önemlidir. Kimi zaman uygulamayı unutsak da saydığımız basit önlemler ve aşılarımızı tamamlamamız, bizleri Delta varyantı tehlikesinden de koruyacaktır"
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