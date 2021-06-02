Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan 'normalleşme' uyarısı: Mevcut durum 1 Mart'a benziyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Mevcut durumun 1 Mart 2021'de "kontrollü normalleşme"ye çok benzediğine dikkat çekip uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:30
Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan 'normalleşme' uyarısı: Mevcut durum 1 Mart'a benziyor
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 1 Haziran'da başlayan 'kademeli normalleşme'ye ilişkin uyarıda bulundu.

Mevcut durumun 1 Mart 2021'de "kontrollü normalleşme"ye çok benzediğine dikkat çeken Yavuz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm" dedi.

Prof. Dr. Yavuz'un açıklaması şöyle:

"Mevcut durumumuz 1 Mart 2021'le çok benzerlik gösteriyor, benzer vaka sayısı, benzer bulaşıcı varyantların varlığı, benzer aşılama oranları, benzer açılma. Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm."


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