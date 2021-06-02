Bilim Kurulu üyesi Yavuz'dan 'normalleşme' uyarısı: Mevcut durum 1 Mart'a benziyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Mevcut durumun 1 Mart 2021'de "kontrollü normalleşme"ye çok benzediğine dikkat çekip uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 1 Haziran'da başlayan 'kademeli normalleşme'ye ilişkin uyarıda bulundu.
Mevcut durumun 1 Mart 2021'de "kontrollü normalleşme"ye çok benzediğine dikkat çeken Yavuz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm" dedi.
Prof. Dr. Yavuz'un açıklaması şöyle:
"Mevcut durumumuz 1 Mart 2021'le çok benzerlik gösteriyor, benzer vaka sayısı, benzer bulaşıcı varyantların varlığı, benzer aşılama oranları, benzer açılma. Sonucunun aynı olmaması için, ülkede yeterli oranda aşılama yapılıncaya kadar bireysel önlemleri gevşetmemenizi öneririm."
İlgili Haberler
- İçişleri Bakanlığı'nın 'kademeli normalleşme' genelgesinde 65 yaş detayı
- İçişleri Bakanlığı'ndan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge
- Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı
- Tarkan'dan 'kademeli normalleşme' tepkisi
Video Haberler
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Erdoğan'dan canlı yayın kararı
- Bir imam üzerinden...
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- Bakan Gül'den manidar açıklama
- Almanya'da Efes'e ikinci eziyet!
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Yaptıklarından ben utanıyorum