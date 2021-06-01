<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kademeli normalleşme detaylarını açıkladı. Kademeli normalleşme takviminde sanatçılar ve müzisyenler için herhangi bir adım atılmaması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.</p>
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kademeli normalleşme detaylarını açıkladı. Kademeli normalleşme takviminde sanatçılar ve müzisyenler için herhangi bir adım atılmaması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

<p>Kararlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarkan, "Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü" dedi.</p>
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Kararlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarkan, "Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü" dedi.

<p><strong>'ACİLEN SAHİP ÇIKMALI'</strong></p><p><strong>Tarkan, Twitter hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı;</strong></p><p>"Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü. Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yönde yeni karar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalı."</p>
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'ACİLEN SAHİP ÇIKMALI'

Tarkan, Twitter hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil. Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü. Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yönde yeni karar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalı."

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