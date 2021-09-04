Bilim Kurulu yanıtsız bıraktı: Yurtlarda nasıl kalınacak?

04 Eylül 2021 Cumartesi, 02:00

Okul ve üniversitelerin açılışı öncesi Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı’nın katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamalar soru işaretlerini gideremedi.

Sağlıkçılar, “6 Eylül’de birçok yerde başlayacak PCR zorunluluğu için test kapasitesi artırıldı mı”, “Aşılı ve aşısız öğrenciler yurtlarda hangi koşullarda konaklayacak”, “Okullarda test kontrolünü kim yapacak” gibi çok sayıda sorunun yanıt beklediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı aşı verilerinin yetersiz olduğunu söyledi.