Bilim Kurulu yanıtsız bıraktı: Yurtlarda nasıl kalınacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katıldığı Bilim Kurulu toplantısında yurtlarda nasıl kalınacağı sorusu cevapsız kaldı.
Okul ve üniversitelerin açılışı öncesi Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı’nın katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamalar soru işaretlerini gideremedi.
Sağlıkçılar, “6 Eylül’de birçok yerde başlayacak PCR zorunluluğu için test kapasitesi artırıldı mı”, “Aşılı ve aşısız öğrenciler yurtlarda hangi koşullarda konaklayacak”, “Okullarda test kontrolünü kim yapacak” gibi çok sayıda sorunun yanıt beklediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı aşı verilerinin yetersiz olduğunu söyledi.
- Bakanların somut bir önlem açıklayamamasını eleştiren ATO Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, “Yeni derslikler açılması, sınıf mevcutlarının düşürülmesi gerekirdi. Havalandırma sistemlerinin yenilenmesi de önemliydi. Kışın cam açamayacaksınız” uyarısını yaptı.
- TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, öğrenci yurtlarında kalabalık ve kapalı alanların fazla olduğuna dikkat çekerek “Kalabalık odalar azaltılmalı, kapalı mekânlar havalandırılmalı. Önlem alınmazsa Covid-19 genç nüfusa bulaşacak” diye konuştu.
- İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, Bakan Koca’nın aşıyla ilgili paylaştığı verilerin yetersiz olduğunu belirterek “Bakan yine parça parça veri açıkladı. ‘Pozitiflerin yüzde 81’i, vefatların yüzde 90’ı aşısız’ dedi. Fakat aşılı olup vefat eden yüzde 10 hangi aşıyı oldu? Yaş aralıkları ne? Aşılarının üzerinden ne kadar zaman geçti? Tüm bunların açıklanması lazım” ifadelerini kullandı.
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