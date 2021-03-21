Bill Gates'ten mikroçip komplo teorilerine yanıt: Neden böyle şeyler yapayım?
Altmış beş yaşındaki Gates, aşıların mucizeler yarattığını belirtip onlara güvendiğinin altını çizdi. Gates ayrıca mikroçip komplo teorilerini de yanıtlayarak masum olduğunu söyledi.
"Bazı yanlış bilgiler gerçeklerden daha ilginç" diyen teknoloji imparatoru, internette yayılan yalan haberlerin ve dezenformasyonun büyük sorun teşkil ettiğini vurguladı.
Bununla birlikte Gates, iklim kriziyle mücadelede bir kez daha sentetik eti önerdi. "Laboratuvarda yetiştirilen etin yaygınlaşıp çiftlik hayvanlarının yerini alacağını düşünüyor musunuz?" sorusunuysa şöyle yanıtladı:
"Maliyet düştüğü takdirde sentetik et, iklim krizi veya hayvan refahı söz konusu olmadan bile (çiftlik hayvanından elde edilen etle) rekabet edebilir."
Eşiyle birlikte Bill & Melinda Gates Vakfı'nı yöneten iş insanı, nüfus artışı ve bunun iklim krizi üzerindeki etkisine dair de konuştu:
"Ülkelerdeki sağlık koşulları iyileştiğinde ve buralar orta gelir düzeyine ulaştığında nüfus artışı neyse ki duruyor… Yani sağlık, eğitim ve iyi yönetimle nüfus artışının hafifletilmesini sağlamalıyız."
Gates ayrıca, Afrika'daki "en fakir ülkelere" yardım edildiği zaman dünya nüfusunun 10 milyarla zirveye ulaşacağını öngördü.
Bill Gates, Reddit'in "Bana İstediğini Sor" etkinliğine katıldı. Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu verdiği cevaplarda kendisiyle, 5G'yle ve Kovid-19 aşılarıyla ilgili komplo teorilerini reddederken sentetik et tavsiyesini yineledi.
Hakkındaki komplo teorileri hakkında ne düşündüğü sorulan milyarder iş insanı şu cevabı verdi:
"Ben masumum! 5G ve mikroçiplerle ilgili her şey epey çılgınca. Bunu neden yapmak isteyeyim ki?"
Altmış beş yaşındaki Gates, aşıların mucizeler yarattığını belirtip onlara güvendiğinin altını çizdi.
Başka bir cevabında "Bazı yanlış bilgiler gerçeklerden daha ilginç" diyen teknoloji imparatoru, internette yayılan yalan haberlerin ve dezenformasyonun büyük sorun teşkil ettiğini vurguladı.
Bununla birlikte Gates, iklim kriziyle mücadelede bir kez daha sentetik eti önerdi. "Laboratuvarda yetiştirilen etin yaygınlaşıp çiftlik hayvanlarının yerini alacağını düşünüyor musunuz?" sorusunuysa şöyle yanıtladı:
"Maliyet düştüğü takdirde sentetik et, iklim krizi veya hayvan refahı söz konusu olmadan bile (çiftlik hayvanından elde edilen etle) rekabet edebilir."
Eşiyle birlikte Bill & Melinda Gates Vakfı'nı yöneten iş insanı, nüfus artışı ve bunun iklim krizi üzerindeki etkisine dair de konuştu:
"Ülkelerdeki sağlık koşulları iyileştiğinde ve buralar orta gelir düzeyine ulaştığında nüfus artışı neyse ki duruyor… Yani sağlık, eğitim ve iyi yönetimle nüfus artışının hafifletilmesini sağlamalıyız."
Gates ayrıca, Afrika'daki "en fakir ülkelere" yardım edildiği zaman dünya nüfusunun 10 milyarla zirveye ulaşacağını öngördü.
Kaynak: Independent Türkçe
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