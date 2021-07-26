Billie Eilish: Sosyal medyada kontrolden çıkıyorum
ABD'li genç müzisyen Billie Eilish sosyal medyada bedenine yönelik yorumları artık okumadığını söyledi. Eilish,
Ödüllü genç şarkıcı Billie Eilish 87,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'daki yorumları okumayı bu ay bıraktığını söyledi.
Eilish'a kararının nedeni sorulduğundaysa "Diğer türlü kontrolden çıkıyorum" diye cevap verdi.
Independent Türkçe'nin LA Times'tan aktardığına göre 19 yaşındaki şarkıcı "Kardeşim gibi, sevmediği birinden mesaj alıp bunu anında silen kişiler var. Bu mesajları okumuyor bile. Bense yapamıyorum. Hakkımda söylenenleri duymak istiyorum ve internetle büyüdüğümden çoğunlukla internette söylenenlere katılıyorum" dedi.
YORUMLARIN ÇOĞU VÜCUDUNA DAİR
Amerikalı şarkıcı "Başkalarıyla alay edilen şeyler komik çünkü bunlar biraz da doğru değil mi? Ki tam da bu beni endişelendiriyor çünkü 'Aman Tanrım hakkımdaki kötü şeyler gerçekten doğru mu? Ya doğrularsa?' diye düşünüyorum" dedi.
Eilish hakkındaki yorumların çoğunun da vücuduna dair olduğuna dikkat çekti.
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