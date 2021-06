Billie Eilish: Umarım albümü dinleyenler erkek arkadaşlarından ayrılır

20 Haziran 2021 Pazar, 13:05

Dünyaca ünlü genç şarkıcı Billie Eilish, ikinci albümü Happier Than Ever'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Independent Türkçe'nin Rolling Stone dergisinden aktardığına göre; Grammy ödüllü Billie Eilish, hayranlarının albümün adını gerçek anlamıyla düşünmemesi gerektiğini belirterek, "Bu albümdeki şarkıların neredeyse hiçbiri neşeli değil" dedi.

Eilish, "Umarım albüm sayesinde erkek arkadaşlarından ayrılırlar. Ve umarım istismar edilmezler" diye konuştu.

Happier Than Ever albümü 30 Temmuz'da piyasaya sürülecek olan Eilish, "Üzücü çünkü hayranlara istedikleri her şeyi veremiyorum" dedi.

Eilish, Grammy ödüllü ilk albümü "When We All Fall Sleep, Where Do We Go?'nun piyasaya sürülmesinden sonra kazandığı muazzam şöhretle ilgili olarak son birkaç yılda hayatında nelerin değiştiğinden de bahsetti.

Yıldız şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüdükçe, en sevdiğim ünlülerin neden istediğim her şeyi yapamadıklarını daha iyi anlıyorum. Bu dünyada olmayanlar için bir anlam ifade etmeyecektir."

"Şu an ne düşündüğümü söyleseydim, hayranlarım ben 11 yaşındayken ne hissediyorsam öyle hissederdi. 'Çok kolay olurdu. Hemen yapabilirsin' derlerdi. Hayır. Karşınıza çıkmadan önce düşünmediğiniz şeylerin sayısı çılgınca."