Binance; MicroStrategy, Apple ve Microsoft için tarih verdi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 14:08

Kripto para borsası Binance, Tesla ve Coinbase'in ardından yeni hisse senedi tokenlarını listeleyeceğini açıkladı. Binance'dan yapılan açıklamaya göre; Microsoft, MicroStrategy ve Apple tokenları yakında borsaya eklenecek.

Yapılan açıklamaya göre, tokenların listelenme tarihleri şöyle:

MicroStrategy (MSTR/BUSD) 26 Nisan’da listeleyecek.

Apple (AAPL/BUSD) 28 Nisan’da listeleyecek.

Microsoft (MSFT/BUSD) 30 Nisan’da listeleyecek.