Binance; MicroStrategy, Apple ve Microsoft için tarih verdi

Kripto para borsası Binance, üç yeni hisse senedi tokenini listeleyeceğini açıkladı. Binance, Microsoft, Microstrategy ve Apple tokenlarını aralıklarla platformuna ekleyecek.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2021 Pazartesi, 14:08
Binance; MicroStrategy, Apple ve Microsoft için tarih verdi
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Kripto para borsası Binance, Tesla ve Coinbase'in ardından yeni hisse senedi tokenlarını listeleyeceğini açıkladı. Binance'dan yapılan açıklamaya göre; Microsoft, MicroStrategy ve Apple tokenları yakında borsaya eklenecek.

Yapılan açıklamaya göre, tokenların listelenme tarihleri şöyle:

MicroStrategy (MSTR/BUSD) 26 Nisan’da listeleyecek.

Apple (AAPL/BUSD) 28 Nisan’da listeleyecek.

Microsoft (MSFT/BUSD) 30 Nisan’da listeleyecek.


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