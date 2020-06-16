Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
16 Haziran 2020 Salı, 16:11
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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