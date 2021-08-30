Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü

Bingöl'ün Yayladere ilçesinin iki köyünde çıkan orman yangınının bir bölümü söndürüldü. Sarıtosun köyündeki yangın ise devam ediyor.

AA
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 08:36
Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü
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Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarma ekipleri, vatandaşların desteğiyle yaklaşık 7 saattir müdahale ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürüldü.

Sarıtosun köyündeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.


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