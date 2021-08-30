Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü
Bingöl'ün Yayladere ilçesinin iki köyünde çıkan orman yangınının bir bölümü söndürüldü. Sarıtosun köyündeki yangın ise devam ediyor.
Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarma ekipleri, vatandaşların desteğiyle yaklaşık 7 saattir müdahale ediyor.
Ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürüldü.
Sarıtosun köyündeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.
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