Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 08:36

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarma ekipleri, vatandaşların desteğiyle yaklaşık 7 saattir müdahale ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürüldü.

Sarıtosun köyündeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.