Akbelen ormanlarına mahkeme kararına rağmen iş makineleri soktular

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:30

Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi sınırları içinde, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji)’nin, Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen yeni bir maden sahası açma çalışması yürüttüğü ortaya çıktı.

27 Ağustos Cuma günü sabah saat 04.30 sıralarında Akbelen Ormanı’nda nöbet tutan bölge halkı, kırıcı, kepçe ve kamyon sesleri ile uyandı. Araçları ile alanı kontrol etmeye giden bölge halkı ve yaşam savunucuları, İkizköy mezarlığının arkasındaki tepede YK Enerji’nin iş makinelerinin çalıştığını, alanda hafriyat veya kömür çıkarma çalışması yapıldığını tespit etti.

Yaşanan olay görüntülenirken, görüntüler İkizköy Çevre Komitesi’nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Kazı ve hafriyat-kömür taşıma çalışması yapılan alanda bir arkeolojik kazı alanı olduğu, alanda yapılacak her tür faaliyetin ise Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı ile durdurulduğu öğrenildi.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı kömürcü şirket #YKEnerji'yi durdurmadı! İkizköy mezarlığının arkasındaki tepede arkeolojik kazı yapılan ve ÇED davamızda tüm çalışmanın durdurulduğu alanda gece saat 04:30'da kırıcılar kepçeler kömür çıkarmaya devam ediyordu.@tcmuglavaliligi pic.twitter.com/itxDrPjXey — İkizköy İnsanca Yaşam için Direniyor ?????? (@ikizkoydireniyo) August 27, 2021

AVUKAT CANGI: VALİLİĞİN DERHAL MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYOR

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, konuyla ilgili açıklama yapan İkizköy KARDOK Derneği vekillerinden avukat Arif Ali Cangı, Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi'nde sahadaki maden işletme faaliyetinin ve bu sahadaki konveyör bant inşası faaliyetinin ÇED sürecine tâbi tutulması talebiyle açılan davanın devam ettiğini belirtti.

Bu dava kapsamında 9 Ağustos tarihinde mahkeme tarafından sahada her tür faaliyetin durdurulmasına karar verildiğini hatırlatan Cangı, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı artık yeni bir karar çıkıncaya kadar çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan Yeniköy Kemerköy termik santralleri ve maden sahalarını içeren hiçbir işlem yapılamayacağını kapsıyor. Dolayısıyla kapasite arttırımı, maden ocağı işletmesi, rehabilitasyon ve kömür bandına ilişkin faaliyetler ve işlerin durdurulması gerekiyordu. Böyle olduğu halde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında şirketin herkesten gizli gizli çalışmaya başladığını ve çalışmasını sürdürdüğünü tespit ettik. Aynı zamanda kültür varlıklarının olduğu, arkeolojik varlıkların olduğu alanda çalışma yapılıyor. Bu da aslında başka bir ihlali doğuruyor. Şu anda İkizköy’de Akbelen’de Anayasa'nın 138'inci Maddesi uygulanmıyor. Muğla Valiliği'nin derhal olaya müdahale etmesi gerekiyor. Jandarmanın gerekli tutanağı tutup ilgililer hakkında işlem yapması gerekiyor.”