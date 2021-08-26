BioNTech-Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla ilgili merkezi Brezilya'da bulunan Eurofarma Laboratorios SA ile iş birliği anlaşması yaptı.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, 3 şirketin BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162b2" aşısının üretilmesi ve dağıtılmasında Latin Amerika'da ortak çalışacağı belirtildi.
Söz konusu anlaşma, Covid-19 aşısının özel kimyasal bileşenlerinin üretimini kapsamıyor.
Eurofarma Laboratorios SA'nın yılda 100 milyon doz aşı üretmesi bekleniyor. Eurofarma, kullanıma hazır ürünleri ABD'deki tesislerden temin edecek ve 2022'de aşı dozlarının üretimine başlayacak.
BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1,3 milyar dozun üzerinde Covid-19 aşısı tedarik etti. Şirketler, yıl sonuna kadar 3 milyar doz tedarik edilmesini hedefliyor.
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