Kapsamlı rapor yayınlandı: Pfizer-BioNTech aşısında son araştırma

İsrail'deki araştırmada, BioNTech aşısıyla ilgili ya da ilgisiz tüm yan etkiler mercek altına alındı. Araştırmanın sonuçları The New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Araştırmacılar 884 bin 828 aşılanmış ve eşit sayıdaki aşılanmamış insanın bulgularını karşılaştırdı.

İsrail’deki Clalit Sağlık Hizmetleri'nden alınan verilere dayanan araştırma, aşılanmış her 100 bin kişiden 1 ila 5'inde miyokardit (kalp kası iltihabı) tespit etti. Bu oranın koronavirüs enfeksiyonunda (100 binde 11) daha fazla olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, aşılanmış kişilerde çoğu yan etkinin hafif olduğunu, ancak kalp kası iltihabı gibi bazı etkilerin daha ciddi oranlarda görüldüğünü belirtti. Raporda, Covid-19 enfeksiyonunun kendisinin kalp kası iltihabı için çok güçlü bir risk faktörü olduğu ve diğer riskleri de önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

HANGİ YAN ETKİLER GÖRÜLDÜ?

CNN International’daki habere göre aşılanmış kişiler arasındaki yan etkiler şu şekilde:

Aşırı lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), herpes zoster enfeksiyonu (zona), apandisit ve miyokardit.



Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay vermişti.

